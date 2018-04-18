Galatasaray FIBA Kadınlar EuroCup final rövanş maçında Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.
FLAŞ
Galatasaray FIBA Kadınlar EuroCup final rövanş maçında Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.
18 Nisan 2018 Çarşamba 22:46
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