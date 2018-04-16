Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.
16 Nisan 2018 Pazartesi 17:33
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