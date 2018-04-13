ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu.
ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu.
ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu.
13 Nisan 2018 Cuma 22:07
ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu.
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