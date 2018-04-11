Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda final etabının rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos PSC Pireus ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmesine karşın evindeki maçı 3-1 kaybedince ikinci oldu. Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus ise şampiyonluğa ulaştı.
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Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda final etabının rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos PSC Pireus ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmesine karşın evindeki maçı 3-1 kaybedince ikinci oldu. Yunanistan...
11 Nisan 2018 Çarşamba 20:05
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