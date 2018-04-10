Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı
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Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını...
10 Nisan 2018 Salı 21:04
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