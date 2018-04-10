Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, ilk iki seti kazanarak şampiyonluğa ulaştı
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Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, ilk iki seti kazanarak şampiyonluğa ulaştı
10 Nisan 2018 Salı 19:53
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