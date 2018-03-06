Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi
06 Mart 2018 Salı 16:28
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