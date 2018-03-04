Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Yönetimden alınan bilgiye göre, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Yönetimden alınan bilgiye göre, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
04 Mart 2018 Pazar 20:25
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