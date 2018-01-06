Beşiktaş Kulübü, Everton kulübü'nün 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Everton ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin euro dayanışma katkı payı ödeyecek.
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Beşiktaş Kulübü, Everton kulübü'nün 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Everton ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin euro dayanışma katkı payı ödeyecek.
06 Ocak 2018 Cumartesi 12:57
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