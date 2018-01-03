Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. Henüz alınan bir karar yok"
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor. Henüz alınan bir karar yok"
03 Ocak 2018 Çarşamba 11:54
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