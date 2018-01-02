Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.
02 Ocak 2018 Salı 15:37
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