TFF Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda Senol Güneş'in, A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilemeyeceği TFF resmi sitesinden açıklanacak
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TFF Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda Senol Güneş'in, A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilemeyeceği TFF resmi sitesinden açıklanacak
31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:15
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