Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 sonuçlanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı atışları sonucunda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
flaş!... Galatasaray'ın raki Malatyaspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 sonuçlanan mücadelede Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı atışları sonucunda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
27 Şubat 2019 Çarşamba 22:47
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