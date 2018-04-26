THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a yazdırdı.
FLAŞ ! Fenerbahçe Final-Four'da
THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a...
26 Nisan 2018 Perşembe 23:50
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