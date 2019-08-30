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Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'den Braga, İngiltere'den Wolverhampton ve Slovakya'dan Slovan Bratislava ile eşleşti.
SPOR 30.08.2019, 12:46
Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'den Braga, İngiltere'den Wolverhampton ve Slovakya'dan Slovan Bratislava ile eşleşti.
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