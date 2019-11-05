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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
SPOR 05.11.2019, 20:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
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