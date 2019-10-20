Beşiktaş Divan Kurulu, seçimin sonucunu açıkladı; Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Oy dağılımı şu şekilde:

- Ahmet Nur Çebi: 5 bin 9

- Serdal Adalı: 2 bin 983

- Hürser Tekinoktay: 537