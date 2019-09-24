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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.
SPOR 24.09.2019, 16:33
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.
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|5
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|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
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|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
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|6
|10
|7. Tottenham
|6
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|8
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|8
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|6
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|6
|5
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|4
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|2
|Takımlar
|O
|P
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|5
|11
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|5
|11
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|5
|10
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|5
|10
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|5
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|5
|8
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|7
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|5
|7
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|7
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
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|5
|1