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FIS Snowboard Dünya Kupası finali Erciyes Develi Kapı'da yapılacak

 Kayseri uluslararası bir organizasyona imza atacak KAYSERİ- Kayseri, 4-5 Mart tarihlerinde dev bir organizasyona imza atacak. FIS Snowboard Dünya Kupası finali Erciyes'te yapılacak. Erciyes Develi Kapı'da dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu...

FIS Snowboard Dünya Kupası finali Erciyes Develi Kapı'da yapılacak

 Kayseri uluslararası bir organizasyona imza atacak

KAYSERİ- Kayseri, 4-5 Mart tarihlerinde dev bir organizasyona imza atacak. FIS Snowboard Dünya Kupası finali Erciyes'te yapılacak. Erciyes Develi Kapı'da dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda kristal küre ödülünü kazanacak sporcuyu da belirleyen etap olacak.

Organizasyonun ana sponsoru Boydak Holding de İstikbal markasıyla "Snowboard Worldcup Weekend" etkinliği düzenleyecek. Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, Kayseri'de düzenlenen organizasyonun kendileri için gurur kaynadığı olduğunu belirtti ve "Biz de şehrimizde düzenlenen bu etkinliğe tüm gücümüzle destek olacağız" dedi.

Laçinel şöyle devam etti:

"Şehrimizde bulunan Erciyes'in uluslararası kış sporlarında böylesine büyük bir organizasyon için tercih edilmesi bizim haklı olarak gurur kaynağımız. Ülkemize, Kayseri'ye ve kış sporlarına katkı sağlayacak bu organizasyonun en iyi şekilde geçmesi ve dünyaya örnek olması için her türlü desteği vereceğiz. Amacımız katılan herkesin keyifli anlar geçirmesi. Etkinliklerimiz 4 ve 5 Mart'ta yapılacak. 5 Mart'ta vereceğimiz Ziynet Sali

konseri de bu etkinliklerde yer alacak. Kayseri unutulmaz günler yaşayacak."

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