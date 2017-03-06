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FIS Snowboard Dünya Kupası final etabının ardından

 Erciyes sınıfı geçti Kayseri, geçtiğimiz hafta sonu dünyanın en önemli organizasyonlarından birine imzasını attı. Uluslararası Kayak Federasyonu FIS Snowboard Dünya Kupası'nın final etabı Erciyes'te yapıldı. 19 ülkeden 104 sporcunun...

FIS Snowboard Dünya Kupası final etabının ardından

 Erciyes sınıfı geçti

Kayseri, geçtiğimiz hafta sonu dünyanın en önemli organizasyonlarından birine imzasını attı.

Uluslararası Kayak Federasyonu FIS Snowboard Dünya Kupası'nın final etabı Erciyes'te yapıldı. 19 ülkeden 104 sporcunun katıldığı yarışlar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gecikmeli yapılsa da mükemmel organizasyonu dünya alkışladı.

İstikbal'in ana sponsorluğundaki Dünya Kupası İtalya, Bulgaristan, Güney Kore ve Rusya'daki yarışların final etabıydı.

Konuklar Erciyes Develikapı'da unutulmaz iki gün yaşarken; ana sponsor İstikbalin kurduğu çadırlarda konuklara özel ikramlarda bulunuldu.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda erkekler genel klasmanda erkeklerde Bulgaristan'dan Radoslav Yankov şampiyon oldu. İkinciliği Avusturyalı Andreas Prommegger, üçüncülüğü ise yine aynı ülkeden Karl Benjamin elde etti.

Kadınlar genel klasmanda ise Rusya'dan Alena Zavarniza şampiyonluk madalyasını boynuna taktı. İsviçreli Patriza Kummer ikinci, Çek Cumhuriyeti'nden Ester Ledecka da üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ana sponsor Boydak Holding'in CEO'su Ertunç Laçinel ve Kayak Federasyonu Başkanı Eral Yarar dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Ertunç Laçinel, gurur verici bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi ve holding olarak ülke yararına olan her organizasyonun yanında duracaklarını açıkladı.

Sporculara toplam 165 bin lira para ödülü de dağıtıldı.

Yarışların sonunda Ziynet Sali konseriyle izleyiciler unutulmaz iki günü tamamladı.

KAYSERİ / (fotoğraflı)

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