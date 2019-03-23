Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası başladı

Gerede(Bolu),() -  Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.  Gerede Arkut Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin...

FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası başladı

Gerede(Bolu),() - 
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nın son ayağı bugün Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı. 
Gerede Arkut Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin yanısıra, Rusya, Bosna  Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden 17 bayan 39 erkek olmak üzere toplam 56 sporcu katılıyor. İlk dereceye girmeye çalışan ülkelerin erkekler ve bayanlarda klasik teknik yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İlk gün müsabakalarının ardından Pazar günü yapılacak serbest teknik müsabakaları sonrasında Balkan Kupası sahibini bulacak.
(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328