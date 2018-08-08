Fırat Aydınus: "Bu süreci futbol ailesi olarak beraber yaşayacağız"

"Kurallar ve talimatlar Avrupa'da da aynı"

Gökhan HEBEPÇİ - İbrahim ALİOĞLU - SAKARYA,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 sezonu öncesinde 2 Ağustos'ta başlayan Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki eğitim semineri bugün sona erdi. Türkiye'nin tecrübeli hakemlerinden Fırat Aydınus da, seminer sonrası Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Fırat Aydınus, "Bizim 10 günlük fiziksel kampımızdan sonra 5 günlük bir seminerimiz oldu. Seminerimizde gerek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, gerek geçen sezon, gerekse de önümüzdeki sezonla ilgili disiplin anlamında eğitimler aldık. Çok doyurucu ve güzel bir eğitimdi. Bundan sonrasında sezonumuzun başlangıç sürecinde 1-2 günlük bir dinlenme için evlerimize ayrılıyoruz" diye konuştu.

"BU SÜRECİ FUTBOL AİLESİ OLARAK BERABER YAŞAYACAĞIZ"

VAR ile ilgili 1 yıldır eğitim aldıklarını ifade eden Aydınus, "Biz bu konuda offline ve online denemeler yaparak 1 yıldır eğitim alıyoruz. İlk denememizi 1'inci Lig Play-Off'larında yaptık. Sonrasında Süper Kupa'da denendi. Öncelikle bu VAR sisteminin hakemler için çok konforlu bir şekilde rahat yapılabilmesi için federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulu'muzun önderliğinde Riva'da VAR tesisleri yapıldı. Dünyada eşi olmayan hem tesislere, hem de konfora sahip bir yer. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu süreci hakemler, futbolcular, her bir futbol ailesi olarak beraber yaşayacağız. MHK başkanımız Dünya Kupası'ndan ve İtalya'dan örnekler verdi. İstatistiksel veriler sundu. Sezon sonunda bu istatistiksel verilerin analizini yaparak penaltılarla ilgili, kırmızı kartlarla ilgili sonuçları ele aldığımızda VAR'ın Türk futboluna katkıları olumlu ve olumsuz anlamda nelerdir, bunları gerçek anlamda göreceğimizi ve değerlendirmesini daha iyi yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KURALLAR VE TALIMATLAR AVRUPA'DA DA AYNI"

Avrupa ve Türkiye'de farklı maç yönetiliyor gibi yorumlar hakkında da konuşan Fırat Aydınus, "Ben Türk hakemliğini kesinlikle başarılı buluyorum. Avrupa'da ve Türkiye'de durumlara bakabilirsiniz. Bu kadar yüksek derecede oynanan futbolun içerisinde hakemlerimizi kesinlikle başarılı buluyorum. Kurallar talimatlar aynı. Yurt içinde de aynı, yurt dışında da aynı. Sonuç olarak orada da maç yönetiyor, burada da. Bunlar bir görüştür ve saygı duymak lazım ama kurallar ve talimatlar her maç için aynı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fırat Aydınus'un açıklamaları

FOTOĞRAFLAR: İsa ÇİÇEK