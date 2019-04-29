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Finallerin takımı Kızılcabölük

DENİZLİ, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Kızılcabölükspor, son 4 yılda 3'üncü kez adını finallere yazdırdı. Ligde daha önce 2 kez Play-Off finali oynayan Denizli temsilcisi, bu kez gözünü...

Finallerin takımı Kızılcabölük

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Kızılcabölükspor, son 4 yılda 3'üncü kez adını finallere yazdırdı. Ligde daha önce 2 kez Play-Off finali oynayan Denizli temsilcisi, bu kez gözünü 2'nci Lig'e dikti. 
İlk olarak 2015-16 sezonunda Play-Off oynayan Kızılcabölük, yarı finali geçtikten sonra finalde Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilip 2'nci Lig hayallerine veda etti. 
Geçen sezon Play-Off'ta yarı finalde Sultanbeyli Belediyespor'u eleyen sarı-kırmızılılar, finalde Tarsus İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek havlu attı. Bu sezon son maçta evinde Ofspor engelini 2-1'le aşıp son hafta öncesi Play-Off'u garantileyen Kızılcabölükspor, rakibini beklemeye başladı. Kızılcabölük, yarı finalde Esenler Erokspor veya Van Büyükşehir Belediyespor'la eşleşecek.
 

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