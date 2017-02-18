Finalin adı belli oldu: Anadolu Efes - Banvit

Anadolu Efes: 79 - Pınar Karşıyaka: 74
İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi.
Anadolu Efes, yarın finalde Banvit ile karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Brown 10, Cedi Osman 7, Granger 11, Dunston 14, Heurtel 14, Thomas 12, Honeycutt 4, Can Maxim Mutaf
Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 17, Ponitka 8, Owens 13, Summers 17, Muhammed Baygül 6, Soner Şentürk, Petway, Egemen Güven
1. periyot: 21-17
Devre: 39-38
3. periyot: 61-56
ANKARA /