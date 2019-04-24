Final serisinde ilk maç Eczacıbaşı VitrA'nın

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 2 - 3
İSTANBUL,() -
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç.
VAKIFBANK: Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Robinson, Kübra, Gizem (L), Ayça, Tuğba, Buket, Rasic, Ebrar.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Beyza, Boskovic, Kim, Büşra, Simge (L), Gamze, Meliha, Gibbemeyer.
SETLER: 2-3 (25-23, 17-25, 19-25, 25-18, 12-15)
SÜRE: 128 dakika (27, 27, 26, 27, 21)
Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
(FOTOĞRAFLI)