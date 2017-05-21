Final maçını dev ekranda izlediler...

Ali Kerem BENGİ / İstanbul - THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul'da birçok belediye meydanlarda dev ekranlar kurarak izletti. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce kişi maçı izledi. Fenerbahçe formalarıyla gelerek meydanda toplananlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu'ndaki dev ekrandan da maçı izleyenler oldu. Buraya gelenler tribünlerde oturarak maçı izledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanarak maçı izleyenler
-Meşale yakarak tezahüratlarda bulunanlar
-Veliefendi'de tribünden maçı izleyenler
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