Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

Türkiye - Belçika: 3-2

İSTANBUL ()

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Naz, Tuğba)

BELÇİKA: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Ruysschaert (L) (Lemmens, Guilliams, Stragier, Van Avermaet)

SETLER: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10

SÜRE: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazanan milliler, grubunu 6 puanla ikinci sırada bitirdi ve 2012 ile 2016'nın ardından üst üste 3'üncü kez yarı final vizesini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Polonya - Azerbaycan karşılaşmasının ardından belli olacak.