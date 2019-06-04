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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti:3-1 İSTANBUL,() -  SALON: Huamark Salonu HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya),  Taghrid Khattab (Mısır) TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı) DOMİNİK CUM.: B.Martinez,...

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti:3-1

İSTANBUL,() - 

SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya),  Taghrid Khattab (Mısır)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)
DOMİNİK CUM.: B.Martinez, De La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.Martinez, Arias)
SETLER: 25-20, 25-21, 24-26, 25-18
SÜRE: 120 dakika (26, 31, 37, 26)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında Tayland etabında mücadele eden Türkiye, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı. Millilerimizde 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti. Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6'ncı galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.

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