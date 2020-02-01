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Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada
SPOR 01.02.2020, 15:59
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan yeni dünya sıralamasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 285 puanla 5'inci sırada yer aldı.
Hollanda'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Filenin Sultanları, son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Sırbistan'ın yanı sıra Japonya, Rusya, Hollanda gibi dünya devlerini geride bıraktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni açıklanan dünya sıralamasında 7 basamak birden yükselerek 5'inci sıraya çıktı.
Millilerimiz, 24 Temmuz - 09 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.
FIVB'nin açıkladığı 1 Şubat 2020 tarihli yeni dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:
1-Çin
2-ABD
3-Brezilya
4-İtalya
5-TÜRKİYE
6-Sırbistan
7-Japonya
8-Rusya
9-Dominik Cumhuriyeti
10-Güney Kore
Hollanda'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Filenin Sultanları, son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Sırbistan'ın yanı sıra Japonya, Rusya, Hollanda gibi dünya devlerini geride bıraktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni açıklanan dünya sıralamasında 7 basamak birden yükselerek 5'inci sıraya çıktı.
Millilerimiz, 24 Temmuz - 09 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.
FIVB'nin açıkladığı 1 Şubat 2020 tarihli yeni dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:
1-Çin
2-ABD
3-Brezilya
4-İtalya
5-TÜRKİYE
6-Sırbistan
7-Japonya
8-Rusya
9-Dominik Cumhuriyeti
10-Güney Kore
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Namaz Vakti 01 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
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|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
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