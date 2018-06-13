Filenin Sultanları 6'lı finallerde 

Türkiye - Almanya: 3-1
İSTANBUL,()
SALON: Porsche Arena
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Stephan Grieder (İsviçre)
TÜRKİYE: Meryem, Meliha, Eda, Zehra, Şeyma, Cansu, Simge (L) (Aylin, Ceren)
ALMANYA: Drewniok, Schölzel, Geerties, Poll, Schwertmann, Hanke, Dürr (L) (Fromm, Stigrot, Vanjak, Orthmann, Gryka, Pogany)
SETLER: 25-16, 25-15, 20-25, 25-19
SÜRE: 1 saat 46 dakika (23',23',30',30')
Türkiye, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin beşinci haftasındaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena'da oynanan mücadelede rakibini 25-16, 25-15, 20-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 14'üncü maçında 10'uncu galibiyetini alarak 6'lı Finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 6'lı Finaller, 27 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek.
Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin beşinci haftasındaki üçüncü ve son maçında yarın 18.30'da Çin ile karşılaşacak.
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