Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
Türkiye - Fransa: 3-0 ANKARA () SALON: Ankara HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya) FRANSA: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer(Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux) TÜRKİYE:...
Türkiye - Fransa: 3-0
ANKARA ()
SALON: Ankara
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)
FRANSA: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer(Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux)
TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, ZehraGüneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Aylin Sarıoğlu, Naz Aydemir Akyol, MeryemBoz, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım)
SETLER: 19-25, 19-25, 16-25
SÜRE: 80 dakika (28, 27, 25)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Fransa'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-19, 25-19, ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.
Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın saat 19.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye karşılaşmayı kazanması halinde grubunu lider bitirecek.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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