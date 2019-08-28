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Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Türkiye - Fransa: 3-0 ANKARA () SALON: Ankara HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya) FRANSA: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer(Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux) TÜRKİYE:...

SPOR 28.08.2019, 19:47
Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Türkiye - Fransa: 3-0

ANKARA ()

SALON: Ankara
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)
FRANSA: Stojiljkovic, Ndoye, Sylves, Gicquel, Cazaute, Bauer(Giardino, Fidon Lebleu, Gelin, Olinga, Dascalu, Btaux)
TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, ZehraGüneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Aylin Sarıoğlu, Naz Aydemir Akyol, MeryemBoz, Kübra Akman, Gözde Yılmaz, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım)
SETLER: 19-25, 19-25, 16-25
SÜRE: 80 dakika (28, 27, 25)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Fransa'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-19, 25-19, ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.
Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında yarın saat 19.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye karşılaşmayı kazanması halinde grubunu lider bitirecek.

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