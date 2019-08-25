Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Türkiye - Finlandiya: 3-2 ANKARA () SALON: Ankara HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya) TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma) FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko,...
Türkiye - Finlandiya: 3-2
ANKARA ()
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)
FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)
SETLER: 26-24, 25-15, 20-25, 21-25, 15-10
SÜRE: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016