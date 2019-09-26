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Filede Şampiyonlar Kupası heyecanı İzmir'de
İZMİR, () Kadınlarda Türk voleybolunun iki devi VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için İzmir'de kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk elde eden VakıfBank ile Kupa...
SPOR 26.09.2019, 11:42
İZMİR, ()
Kadınlarda Türk voleybolunun iki devi VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için İzmir'de kozlarını paylaşacak.
Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk elde eden VakıfBank ile Kupa Voley'i müzesine götüren Eczacıbaşı VitrA, 9 Ekim Çarşamba günü 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
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