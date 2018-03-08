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File derbisinin galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galasaray HDI Sigorta: 3 - 1 İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji Spor  HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Alen Sket, Guillaume Quesque, Anıl Durgut, Lurii Gladyr, Resul Tekeli, Bertuğ...

File derbisinin galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galasaray HDI Sigorta: 3 - 1

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji Spor 
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Alen Sket, Guillaume Quesque, Anıl Durgut, Lurii Gladyr, Resul Tekeli, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Ferhat Akdeniz
GALATASARAY HDI SIGORTA: Boğaçhan Zambak, Teodor Todorov, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin, Özgür Türkmen, Aleh Akhrem, Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Emin Gök, Daudi Okello, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
SETLER: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19 
SÜRE: 

TVF Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. 

FOTOĞRAFLI

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