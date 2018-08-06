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Fikret Yılmaz: "Tek dileğimiz oyuncularımızın lisansının çıkması"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK () - Spor Toto 1’inci Lig takımı Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Fikret Yılmaz, "Bizim tek dileğimiz transferimizin açılması, oyuncularımızın lisansının çıkması ve tam kadro olarak sahaya çıkmaktır....

Fikret Yılmaz: "Tek dileğimiz oyuncularımızın lisansının çıkması"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK () - Spor Toto 1’inci Lig takımı Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Fikret Yılmaz, "Bizim tek dileğimiz transferimizin açılması, oyuncularımızın lisansının çıkması ve tam kadro olarak sahaya çıkmaktır. Bizi tam kadro olarak sahaya çıkartsınlar. Bizim tek istediğimiz budur" dedi.
Kardemir Karabükspor cuma günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, teknik heyet ve futbolcular olarak hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden, hiçbir şeyi kafalarına takmadan var güçleriyle antrenmanlarını çok ciddi bir şekilde yaptıklarını söyledi. Futbolcularının son derece özverili bir şekilde antrenmanlarını yaptıklarını ve Adana Demirspor maçına tüm ciddiyetleriyle hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Adana Demirspor’un yaptığı transferler kendilerini ilgilendirir. Biz de iyi transferler yapıyoruz. Onlar da iyi transferler yapıyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunun örneklerini defalarca gördük. Futbol zaten bu yüzden güzel. Futbol sahada oynanır, sahada kazanılır. İlk 5-6 maç geçene kadar hiçbir zaman hiçbir takım belli olmaz. Bizim şu anda tek düşündüğümüz cuma akşamı oynayacağımız Adana Demirspor maçı" dedi.
Oyuncularının lisansının çıkmadığını ifade eden Yılmaz, "Bizim tek dileğimiz transferimizin açılması, oyuncularımızın lisansının çıkması ve tam kadro olarak sahaya çıkmaktır. Bizi tam kadro olarak sahaya çıkartsınlar. Bizim tek istediğimiz budur. Kardemir Karabükspor’un yapması gereken budur. Maçta kim iyiyse o kazanır. O başka bir şeydir. Sahamızda oynamak avantaj. Yüzde 51 ile başlarsın. Şu anda tek destekçimiz taraftarlarımızdır. Onları ne olursa olsun tribüne bekliyoruz. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok riskli bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. İnşallah gelecekler ve bizi destekleyecekler. Benim oyuncularımda gerekeni sahada yapacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenman
- Fikret Yılmaz’ın açıklamaları

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