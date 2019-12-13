Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National Golf Kulüpleri sahalarında düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na Bodrum, Ankara, Kemer, İstanbul, Klasis, Taurus, Kıbrıs ve İzmir golf kulüplerinden 80 sporcu katıldı. 3 gün sürecek turnuvada takımlar dereceye girmek için mücadele edecek.

Turnuvada iş insanı Fikret Öztürk, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Hasan Karagöz de mücadele ediyor.