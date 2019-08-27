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Fikret Orman, yeniden başkan adayı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -  Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, perşembe günü gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olacak. Kulüpler Birliği Vakfı, birkaç gündem maddesiyle Perşembe günü saat 11:00'de Riva Hasan Doğan...

SPOR 27.08.2019, 14:48
Fikret Orman, yeniden başkan adayı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - 

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, perşembe günü gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olacak.
Kulüpler Birliği Vakfı, birkaç gündem maddesiyle Perşembe günü saat 11:00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının en önemli maddesi ise vakfın başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve hakemlerle bir araya gelecek.

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