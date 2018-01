Fikret Orman: "Yeni yurt dışı kampanyamız büyük ses getirecek"

"Biz aslında bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 54'üncü TSYD Spor Zirvesi'nde "Yükselen Değer Beşiktaş" konulu oturuma katıldı.

"YENİ YURT DIŞI KAMPANYAMIZ BÜYÜK SES GETİRECEK"

Başkan Orman, Beşiktaş'ın zor durumlardan başarılı günlerine nasıl geldiğini anlattığı panelde, "Pazartesi günü yeni bir yurtdışı kampanyasına başlıyoruz" dedi.

Fikret Orman, "Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni bir yurtdışı kampanyasına başlıyoruz. 'Come to Beşiktaş'tan çok daha dikkat çekecek büyük bir kampanyaya başlayacağız. Yapacağımız bu yeni kampanya dünyada çok ses getirecek. Ülkemizde başlayacak olan bir kampanyayı dünyaya yayacağız" diye konuştu.

"BİZ ASLINDA BİR MUHAMMED ALİ YARATMAK İSTİYORUZ"

Daha önce söylediği 'Beşiktaş Dünyanın en büyük Müslüman takımı' lafının çarpıtıldığını ifade eden Orman, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali örneği verdi. Orman, "Biz aslında bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz. Muhammed Ali'nin maçları döneminde Türkiye'de herkes sabaha karşı kalkar onu izlerdi. Çünkü renkli bir kişiydi ve Müslümandı. Avrupa'daki bir Hristiyan'ı futbol severi Beşiktaşlı yapmak zor ama Müslüman birinin dikkatini çekmek daha kolay olabilir. İnsan kendi dinindeki bir takıma daha sempati duyabilir. Bizim hedef kitlemiz Türkiye'nin doğusunda yaşayan 1.2 milyar Müslüman insan var. Biz de bunların dikkatini çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CENK TOSUN SATIŞI ÇOK DA BAŞARILI DEĞİL ASLINDA"

Cenk Tosun'un rekor bonservis bedeli ile Everton'a satılması hakkında da konuşan Fikret Orman, "Cenk Tosun'u o fiyata satmamız aslında çok büyük bir başarı değil. Premier Lig'de 60 milyon sterline defans oyuncusu satılıyor. PSG'de oynayan Mbappe diye bir oyuncu var. Monaco gibi taraftarı bile olmayan bir takımdan PSG'ye 200 milyon Euro'ya satılıyor. Bu oyuncu Türkiye'de bizde ya da başka bir takımda olsa bu fiyatta satılabilir miydi?. Bu tip örneklere baktığımızda aslında Cenk Tosun satışı çok da başarılı değil aslında" değerlendirmesi yaptı.

"TRABZONSPOR 40 YIL ÖNCE DOĞRUYU YAPIYORDU"

Türk takımlarının maddi çıkmazdan kurtulması için futbolcu satması gerektiğini belirten Fikret Orman, Trabzonspor örneği verdi. Başkan Orman, "Türk takımlarının bu maddi çıkmazdan kurtulması için oyuncu satması gerekiyor. Biz geldiğimizden bu yana 85 milyon Euro'luk satış yaptık. Bu yaptığımız 115 yıllık Beşiktaş tarihinde yok. Trabzonspor 100 milyon Euro'ya bir oyuncu satsa borcunun yarısını öder. Misal Trabzonspor eskiden nasıldı, oyuncu yetiştirir ve bu isimleri satarak büyük paralar kazanırdı. Ne zaman bu olaydan vazgeçtiler ekonomik olarak zorlanmaya başladılar. Aslında 40 yıl önce doğruyu yapıyorlardı" dedi.

"MAÇLARA GİTMEK İÇİN SPORU SEVMEK YETERLİ"

Türkiye genelinde geçen sene 2 milyon 750 bin turnike dönüşü olduğunu vurgulayan Orman, bunun yaklaşık 550 bininin Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Fikret Orman toplam 6-7 takımın 2 milyon 100 bin turnike dönüşü yaptığını belirtti. Kasımpaşa gibi İstanbul'un merkezinde yer alan takımın 850 kişi ortalama ile maç yaptığını söyleyen Orman, "İstanbul'un göbeğinde merkezinde yer alan Kasımpaşa'nın seyirci ortalaması 850 kişi. Bu durum neden böyle oluyor bunu düşünmek lazım. İlla Kasımpaşalı olmak gerekmiyor, oradaki maçları seyretmek için sporu sevmemiz yeterli aslında" diye konuştu.

"FARKINDAYIZ SPOR BASINI KÜÇÜLÜYOR"

Spor basını sorunları hakkında da değerlendirmede bulunan Fikret Orman, "Her geçen gün farkındayız spor basını küçülüyor. Bunu büyütmemiz lazım, kimse işsiz kalmamalı. Bizim bunu hepimiz beraber geliştirmemiz lazım. Daha itibarlı bir spor medyası için futbolun büyümesi ve TV'lerde, gazetelerde üslupların düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

