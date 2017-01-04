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Fikret Orman ve Haluk Levent beraber şarkı söyledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da oldukça keyifli bir gece geçirdi. Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, Siyah-Beyazlıları takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde...

Fikret Orman ve Haluk Levent beraber şarkı söyledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da oldukça keyifli bir gece geçirdi.

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, Siyah-Beyazlıları takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Antalya'da bir restoranda düzenlenen yemeğin sürpriz konukları ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent oldu.

Önce sanatçı Haluk Levent, Fikret Orman'ın yanına gelerek doğuştan hasta bir Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve başkan ile selfie çekti. Basın mensuplarının isteğini kırmayan Haluk Levent, bir sürpriz yaparak gitarını da getirdi ve başkanla beraber "Akdeniz akşamları" ile "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını söyledi.

Aynı restoranda dostları ile yemek yiyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de Fikret Orman ve basın mensuplarına kısa bir ziyarette bulundu. Beşiktaş'a başarılar dileyen Türel, Fikret Orman'ı bir kez daha 7 Ocak'ta yapacakları Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışına davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Orman'ın, Haluk Levent ile şarkı söylemesi

-Mederes Türel'in ziyareti

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA )

 

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