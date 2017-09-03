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Fikret Orman: ''Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız''

''Beşiktaş Türkiye sınırlarını aşmıştır'' ''Rakiplerin tahriklerine kapılmayın'' Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımın başında olmasından gurur duydukları Şenol Güneş ile daha bir çok zaferler kazanacaklarını...

Fikret Orman: ''Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız''

''Beşiktaş Türkiye sınırlarını aşmıştır''

''Rakiplerin tahriklerine kapılmayın''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımın başında olmasından gurur duydukları Şenol Güneş ile daha bir çok zaferler kazanacaklarını söyledi.
Beşiktaş dergisinin Eylül sayısında taraftarlara seslenen Orman ''Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum'' dedi.
Başkan Fikret Orman'ın yazısı şu şekilde:
''ŞENOL GÜNEŞ İLE DAHA NİCE ZAFERLER KAZANACAĞIZ''
''Son iki sezonun şampiyonu ünvanıyla yeni sezona yine iddialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Transferlerimizde özellikle Beşiktaş ruhuna yakışır, hırslı, terinin son damlasına kadar sahada mücadeleyi bırakmayacağına inandığımız, maddiyattan ziyade huzura önem veren oyuncuları kadromuza kattık. Bir kez daha "Ailemize hoş geldiniz" diyor, her kararımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Göreceksiniz ki, takımımızın başında olmasından gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. Şüphesiz her başarı, daha önemli başarıları elde etme arzusunu ve hedefini de beraberinde getiriyor. Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum.''
''BEŞİKTAŞ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞMIŞTIR''
''Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. "Come to Beşiktaş" sloganıyla hazırlanan videolar bir buçuk milyardan fazla görüntülendi. Çin devlet televizyonu Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayın yaptı. Yeri geldikçe sizlerle ayrıntılarını paylaşacağımız çok önemli projelerin de hazırlıkları içindeyiz. Köklerimizden, geleneklerimizden, ilkelerimizden taviz vermeden yol alırken tek arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımız'ın adını zirveye yazdırmak.''
''RAKİPLERİN TAHRİKLERİNE KAPILMAYIN''
''Üç yıldızlı formalarımızın satışında kısa sürede rekor rakamlara ulaştık. Beşiktaş için bir kuruş bile harcayan taraftarımızın Beşiktaş'ın başarısında payı vardır. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak bir konuya dikkat çekmekte fayda görüyorum; asla rakiplerin tahriklerine kapılmayın, fair play kuralları içerisinde takımımızı destekleyin ve asla sporcularımızı sahada yalnız bırakmayın. Beşiktaş, taraftarıyla güzel, tribünleriyle güçlüdür.''

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /
 

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