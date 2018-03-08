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Fikret Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak

Ali DANAŞ, İstanbul () Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yarın gündeme dair değerlendirme yapacak. Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından onanması üzerine Siyah Beyazlı kulüpten açıklama bekleyen...

Fikret Orman, Quresma'nın cezası için yarın konuşacak

Ali DANAŞ, İstanbul ()

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yarın gündeme dair değerlendirme yapacak.
Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezanın Tahkim Kurulu tarafından onanması üzerine Siyah Beyazlı kulüpten açıklama bekleyen taraftarlar ve futbol kamuoyu yarın sabahı bekleyecek. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın yarın sabah yapacağı sponsorluk anlaşmasından sonra gündeme dair soruları cevaplayacak. Başta Quaresma'ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı yönetim ve camia adına değerlendirecek olan Orman, bugün gündeme düşen bir diğer konu olan Mertcan Çam transferi ilgili iddialara da açıklık getirecek ve futbol gündemini değerlendirecek.
Başkan Fikret Orman'ın yarın sabahki basın toplantısı statta saat 11:00'de başlayacak.
 

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