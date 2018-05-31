Fikret Orman Nişantaşı'nda sokak iftarına katıldı

Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1903 Karakartallar Derneği'nin Nişantaşı'nda düzenlediği sokak iftarına katıldı. Bu yıl 12'nci kez düzenlenen iftarda yemeğinde siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Hüseyin Mican ve Metin Albayrak da yer aldı.

Halk ile bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Beşiktaş halkın takımıdır. Halkla bir araya geldik ve ailemle birlikte burada iftar yapıyoruz. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya, Başkan Orman'a Azerbaycan yapımı bir halı hediye ederken, Hakan Özköse ve Metin Albayrak'a da plaket verdi.

Başkan Fikret Orman iftara katılan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Detaylar