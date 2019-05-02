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Fikret Orman: Kongre üyelerimizi kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum

Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Mayıs sayısında taraftarlara seslendi. Başkanlık görevine geldiği 2012'den bu yana Beşiktaş'ı hep birlikte ileriye taşıdıklarının altını çizen...

Fikret Orman: Kongre üyelerimizi kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Mayıs sayısında taraftarlara seslendi.
Başkanlık görevine geldiği 2012'den bu yana Beşiktaş'ı hep birlikte ileriye taşıdıklarının altını çizen Orman, tüm kongre üyelerini 12 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurula sahip çıkmaya davet etti.
Başkan Fikret Orman'nın kulüp dergisindeki yazısı şu şekilde:
''25 Mart 2012 tarihinden bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimi büyük bir gurur ve onurla yapıyorum. Her zaman tek amacım, Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak oldu. Çıktığımız bu yolda Beşiktaş Ailesi'nin gücünü hep yanımda hissettim. Beşiktaşımız'ı hep birlikte daha da ileriye taşıdık. Geleneklerimize sahip çıkarak, Beşiktaş değerlerini tekrar hayata geçirme ve yarınlara çağdaş bir Beşiktaş yaratma mücadelemizde büyük bir ilerleme sağladık. Kurumsallaşma, tesisleşme ve birçok konuda önemli çalışmalar yürüttük. Kurumsal yapısı, muhteşem stadı, tesisleri ve globalleşme adına yapılan projeleri, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmaları, başarıları, şampiyonluklarıyla anılan bir Beşiktaş'ı el birliğiyle yarattık. Hep birlikte "Feda" dedik, hep birlikte "Gururlan"dık, hep birlikte "Efendi"liğimizden taviz vermedik. Bildiğiniz üzere, mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızı yapacağız. Değerli kongre üyelerimizi, genel kurula katılarak, kulübümüze sahip çıkmaya, gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi camiamızı coşku, heyecan ve birliktelik içerisinde görmek, kulübümüzü başarıya ulaştıracak en önemli güç olacaktır.
Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş'ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum.''
 

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