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Fikret Orman: Karı gibi arkadan konuşurlar

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş'ın 2018 yılı olağan mali ve idari kongresi oldukça gergin ve tartışmalı geçti. Zaman zaman tansiyonun bir hayli yükseldiği kongrede sert atışmalar yaşandı. Üyelerin eleştirilerine cevap vermek için...

Fikret Orman: Karı gibi arkadan konuşurlar

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş'ın 2018 yılı olağan mali ve idari kongresi oldukça gergin ve tartışmalı geçti. Zaman zaman tansiyonun bir hayli yükseldiği kongrede sert atışmalar yaşandı. Üyelerin eleştirilerine cevap vermek için ikinci kez kürsüye gelen Fikret Orman'ın söylediği bir söz ise başta kadın üyeler olmak üzere kongre üyelerinden büyük protesto aldı. Konuşmasının bir bölümünde 'Karı gibi arkadan konuşurlar' ifadesini kullanan Orman hemen akabinde üyelerden birçok kez özür diledi.
Diğer aday Hürser Tekinoktay'a başarılar dileyen Orman, "Hürser hocam sizin ilk adaylığınız, benim de son adaylığım. Yarın rakibiz. Sizi üzecek hiçbir şey ağzımdan çıkmaz. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.
"KARI GİBİ ARKADAN KONUŞURLAR"
Hakkında yapılan haberlerle ilgili çıkın burada konuşan Orman, "Hakkımda şaibeler var denildi. 'Kulübün uçağını tutmuş' dediler. 'Bırakın uçağı, bir tane drone göstersinler' dedim. Göbeğinden konuşmayacaksın. Böyle bir şey var ise çıkıp konuşun. Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle delikanlı bir adam da yok burada, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar." Bu ifadelerden sonra başkan Orman'a büyük tepkiler geldi. Tepkilerin ardından Fikret Orman, "Özür diliyorum, orucuma verin. Bütün üyelerden, özellikle kadın üyelerden çok özür diliyorum Amacım ortamı germek değil,çok özür diliyorum.Beraberce güzel bir genel kurul olsun. İnşallah hep beraber yarın güzel bir genel kurulda buluşuruz" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan ibra oylamasında 01-01-2018 ve 16-09-2018 arasını kapsayan eski yönetim ile 16-09-2018 ve 31-12-2018 arasını kapsayan şimdiki yönetim mali ve idari açıdan oy çokluğu ile ibra edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
- Fikret Orman konuşması ve protestolar
- İbra oylamasından görüntüler
- Detaylar

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