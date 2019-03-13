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Fikret Orman Japonya’da

İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya’da Mainichi-Sponichi Grubu’nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür...

Fikret Orman Japonya’da

İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya’da Mainichi-Sponichi Grubu’nu ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Japonya’nın basın kuruluşlarından olan Global Medya İş Ortağı Mainichi-Sponichi Grubu ile bir araya geldi.
Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa’dan yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki dönem yapılacak iletişim çalışmaları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Futbol Takımı'nın 2019 yazında Japonya’da yapması planlanan kampı hakkında da değerlendirmeler yapıldı.
Toplantının ardından Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa’ya Beşiktaş forması hediye etti ve birlikte yemek yedi.

(FOTOĞRAFLI)

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