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Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

İSTANBUL,() -  Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından...

Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

İSTANBUL,() - 
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde: 
BEŞİKTAŞ
"Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"
FENERBAHÇE
"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"

(FOTOĞRAFLI)

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