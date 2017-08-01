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Fikret Orman: "Hedefimiz, Beşiktaşımız'ı global bir marka haline getirmek"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Ağustos ayı sayısında Siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi. Başkan Orman şu ifadeleri kullandı; "Sevgili Beşiktaş Ailesi,  Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada adımızdan...

Fikret Orman: "Hedefimiz, Beşiktaşımız'ı global bir marka haline getirmek"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Ağustos ayı sayısında Siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.
Başkan Orman şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili Beşiktaş Ailesi, 
Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada adımızdan daha çok söz ettireceğimiz günlere doğru yelken açtık. Hedefimiz yüz milyon taraftara ulaşmak ve Beşiktaşımız'ı global bir marka haline getirmek. Bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak Çin'e gittik ve globalleşme projemizi başlattık. Girişimlerimizin sadece Beşiktaş ya da futbol dünyası açısından değil, ülkemizin Çin'le ekonomik ve sosyal iş birlikleri için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 2018 yılının Çin'de "Türk Yılı" ilan edilmesi, avantajlarımızı ve Çin'in cazibesini artırıyor. Beşiktaş JK olarak, geleneklerimizden ve ilkelerimizden taviz vermeden vizyoner bakış açımızı sürdürürken, Çin başta olmak üzere global sponsorluklarımızı artırmak için gerçekleştireceğimiz projeleri zamanla sizlere açıklayacağız. 
İki yıl üst üste şampiyon olduğumuz, üçüncü yıldızı armamıza işlediğimiz, hepimizin göğsünü kabartan ve gururlandıran bir sezonu geride bıraktık. Şimdi daha büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gereken çalışmaları yaptık ve yapıyoruz. Takımımızı teknik heyetin isteği doğrultusunda yeni transferlerle takviye ettik ve muhtemel ihtiyaçlara göre de alternatifleri hazır tutuyoruz. Umuyor ve inanıyorum ki, bu yıl da Beşiktaş hepimizin gururu olmaya devam edecek. Bu vesileyle sevgili Tamer Tuna başta olmak üzere yollarımız ayrılan sevgili kardeşlerime kariyerlerinde başarılar diliyor, yeni transferlerimize de ailemize hoş geldiniz demek istiyorum.
2017-2018 sezonunun takımlarımız başta olmak üzere diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair play ruhunun hakim olduğu, kaos ve kavgadan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum. 
En derin sevgi ve saygılarımla..."

İSTANBUL /

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