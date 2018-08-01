Fikret Orman: "Futboldaki olumlu havayı Ali Bey'e borçluyuz"

"Futbolcunun satışından çok nereye satıldığı önemli"

"Bu kulüp stadı olmadan, stat geliri olmadan oynadı"

"Hokus pokusluk bir şey değil"

"Harun için hamlemiz gözükmüyor"

"Bir transferin olmamasını istiyorsanız açıklayın, olmayacaktır zaten"

"Tolga, Fabri'den iyi"

"Bir oyuncu ile kontrat yapıyorsunuz, gitmek istiyor, ama siz git deyince gitmiyor"

"Dünya başka yere gidiyor, Türk futbolunda da başka bir bakışa ihtiyaç var"

"TSYD Kupası'na sıcak bakmıyorum"

"Mario'yu biz göndermedik, kendisi gitmek istedi"

"Beşiktaş'ı yöneten bizleriz, biz kendi işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz"

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreni sonrasında transfer çalışmaları, yaşanan ekomik sorunlar ve futbol ikliminde yaşanan olumlu hava ile ilgili basın mesuplarının sorularını yanıtladı.

Futbolun içinde yaşanan dostluk havasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Orman, "Biz hayatı Beşiktalılarla yaşamıyoruz. Akrabalarımızın hepsi Beşiktaşlı değil. Beşiktaş bir spor kulübü ve bizim gönlümüz Beşiktaş'ı çok seviyor. Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe ile düşman değiliz. Onlarla dostluklar yapıyor ve sırlarımızı paylaşıyoruz. Spor tarafında ise gerginlikle beslenen ya da icraatla beslenen var. Ben hep aynı çizgideyim. Başakşehir Kulübü'yle bir rekabet yaşadık. Ne hocasıyla bizim hocamız, ne de yöneticilerle bizim yöneticilerimiz bir sorun yaşadı. Kişisel bir demecimiz olmadı, Galatasaray şampiyon oldu ve tebrik ettik. Hiçbir tartışmamız olmadı ve bunu biz yaratmıyoruz. Futbolda inanılmaz pozitif bir hava var. Bunu da Ali Bey'e borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ben de böyle centilmence mücadelede ettiğimiz için çok mutluyum. Beşiktaş, Fenerbahçe ile maç yapacak ve maçı kazanmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki Ali Bey de çok istiyordur. Biz de taraftar gibi maçı izliyoruz. Böyle bir ortamın oluşmasına Fenerbahçe destek verdi. Bizle alakalı pozitif kelimler kullandı. Böyle bir rekabet lüksünü gördüğümüz için çok mutluyum. Ben spor adamı olarak Ali Bey'e teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜLECEĞİZ"

Kur farkı nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak zor durumda kaldığına dikkat çeken Orman, "Kur 2 TL arttı. Beşiktaş'ın 70 milyon Euro olan yıllık maliyeti 140 milyon Euro ediyor. Bunlar şampiyon olduğumuzda aldığımız paralar. Yayıncı kuruluş da bundan rahatsız. Haziran ayının başında bunu söyledim. Kur inanılmaz arttı ve hayatın gerçekleri var. Daralacağız. Her kulüp kendi içinde nasıl hareket edecek onu göreceğiz. Ama herkes bir ciddiyet içerisinde" açıklamasını yaptı.

"FUTBOLCUNUN SATIŞINDAN ÇOK NEREYE SATILDIĞI ÖNEMLİ"

Avrupa'nın büyük liglerine oyuncu satmanın önemine vurgu yapan Orman, "Esas futbolcu satışından çok nereye satıldığı önemli. Avrupa'nın en büyük ülkelerine oyuncu satıyoruz. Fransa, İtalya ve İngiltere'ye oyuncu satıyoruz. Eski rota; Avrupa, Türkiye, Türkiye'den de Katar'dı. Şimdi ise bize gelen oyuncular Avrupa'ya gidiyor. Beşiktaş bir vitrin kulübü. İzleniyorlar ve gidiyorlar. Hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Bizim kriterimiz şampiyon olmaktır. Kar ettiğimizde taraftar bravo demiyor. Şampiyon olunca ya da Avrupa'da başarılı olunca taraftar bizi başarılı kılıyor. Bazı oyuncularımız da gitmek istiyor ve gidiyor. Fabri de gitmek istedi ve gitti. Cenk de 'Premier Lig'de oynamak istiyorum' dedi ve biz de yardımcı olduk. Transfer yönetimin işi. Taraftar maça gelecek, bilet, forma alacak ve kulübünü destekleyecek. Tosic'e git demedik, inanılmaz bir teklif aldı. Mitrovic kullanamadığımız bir oyuncuydu. Sattığımız fiyata gelince neden satıldı dediler. Son olarak Fabri'nin bir sezon sözleşmesi kaldı ve ona da yardımcı olmak kaydıyla gönderdik. Basında yazılan iddialar bize intikal etmedi. Pepe için de başladı. Pepe ayrılmak isterse yardımcı oluruz. Pepe bir yıl oynasın diye almadık. Pepe'den çok mutluyuz. Teklif gelirse oturup konuşuruz. İki üç yıldır oynamayan oyuncular var, git deyince gidiyorlar mı? Gitmiyorlar. Teklif olursa gitmek isterler" diye konuştu.

"BU KULÜP STADI OLMADAN, STAT GELİRİ OLMADAN OYNADI"

Geçen sezon Avrupa'da çok önemli işler yaptıklarının altını çizen Orman, "Ama Türkiye'de ikinci yarıda 21 puan kaybettik. Buna baktığımız zaman hem Şampiyonlar Ligi gelirinin olmayışı hem de kur gideriyle karşı karşıyayız. Bu kulüp stadı olmadan oynadı, stat geliri olmadan oynadı. O kadar borcu yöneterek oynadı ve şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yaptı. Biz çok iyi oyuncular alıyoruz. İmza töreninde gördüğünüz oyunculara bir süre sonra birçok talip çıkacak. Beşiktaş bir vitrin kulübü. Kulüp olarak Avrupa'da çok üst düzey maçlar oynadık, tecrübeli bir kulüp olduk. İnşallah bu sene de devam edeceğiz" dedi.

"HOKUS POKUSLUK BİR ŞEY DEĞİL"

"Transferdeki başarınızı neye bağlıyorsunuz" sorusuna yanıt veren Orman, "Hokus pokusluk bir şey değil, bu bir ekip işi. Kulübü ben temsil ediyorum, vitrinde ben varım ama birçok arkadaşımızın çok büyük katıları var. Kendi aramızda birçok şeyi konuşuyoruz, karar mercisinde de ben ikinci başkanla istişare ederim. Tek benle alakalı bir şey değil. Öte yandan Şenol Güneş ve ekibi var. Oyuncuların kişisel gelişimlerinde hocamızın büyük katkısı var. Son 3 senede stoperden bol bir şey satmadık. Bir ekip işi diye bakmak lazım, birazcık da şans tabii ki" ifadelerini kullandı.

"HARUN İÇİN HAMLEMİZ GÖZÜKMÜYOR"

Son dönemde kamuoyunu meşgul eden Harun Tekin transferi ile ilgili yorum yapan Fikret Orman, "Biz Harun'u almak konusunda çok istekli olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilenmişti. Bizim de araya girip artıralım diye bir şeyimiz yok. Ali başkanı çok severim, abimizdir. Sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, bu konuda sohbet ettik. Bizim şu anda Harun hamlemiz gözükmüyor" diye konuştu.

"BİR TRANSFERİN OLMAMASINI İSTİYORSANIZ AÇIKLAYIN, OLMAYACAKTIR ZATEN"

İlgilendikleri oyuncular olduğunu ancak isim veremeyeceğini belirten deneyimli başkan, "Bir transferin olmamasını istiyorsanız açıklayın, olmayacaktır zaten. İş olduktan sonra açıklamakta fayda var. Çok transfer yapıyorsunuz Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın kadrosu zaten geniş. Beşiktaş'a forvet lazım diyorlar. Beşiktaş'ın kadrosunda Negredo, Love, Mustafa, Larin ve Umut var. Birileri gidecek ki, mantık otursun. 31 Ağustos'a kadar süremiz var. Aceleci değiliz. Ben taraftar baskısını göğüsleyebilecek bir başkanım. Biz taraftara şirin gözükelim diye transfer yapmadık, yapmayacağız. Biz doğruları yapıyoruz. Yöneticilik, zeka ve mantıkla bir şeyleri yönetmektir" dedi.

"TOLGA, FABRİ'DEN İYİ"

"Fabri'nin transfer olmasının üzerine kaleci transferi olacak mı" sorusuna yanıt veren Orman, "Kaleci konusunda açıkçası Tolga ile alakalı bir şey söyleyeyim. Tolga müthiş bir kaleci. Bana göre ve kaleci hocalarıma göre Fabri'den daha iyi bir kaleci. Birkaç maçta şanssızlık oldu, taraftarlarda bu yüzden önyargı oluştu. Ama biz arkasında duracağız. Süreç içerisinde hamle yapar mıyız, bilemiyorum. Göreceğiz. Bence kalede en az sorunlu kulüp biziz" ifadelerini kullandı.

"BİR OYUNCU İLE KONTRAT YAPIYORSUNUZ, GİTMEK İSTİYOR, AMA SİZ GİT DEYİNCE GİTMİYOR"

Kulüplerin oyunculara karşı elinin zayıf olması konusuna değinen başkan Orman, "Avrupa Kulüpler Birliği var, bizim de temsilcilerimiz var. Bunlar tartışılıyor, bu çok çabuk çözülecek bir şey değil. Bir oyuncunun hakkı var, kontrat yapıyorsunuz, gitmek istiyor. Ama siz git deyince gitmiyor. Bazı konularda haksızlıklar var" şeklinde konuştu.

"DÜNYA BAŞKA YERE GİDİYOR, TÜRK FUTBOLUNDA DA BAŞKA BİR BAKIŞA İHTİYAÇ VAR"

Spor Toto Süper Lig'in marka değerinin artması gerektiğini belirten Orman, "Dün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. İlk defa Kulüpler Birliği'nde bir personel yapılanması var. Yurt dışından çeşitlik sponsorluk görüşmeleri ve marka değeri ile birlikte gelirleri artırma projelerine başlayacağız. Kulüpler Birliği'nin hiç geliri yoktu, sadece kulüp başına 5 bin dolar geliri vardı. Şimdi bunu artırdık. Orada bir yapılanmaya gideceğiz, işimizin bir parçası da bu. Süper Lig'in ve Türk kulüplerinin yurt dışında daha fazla izlenebilir olmasını sağlayacağız. La Liga'nın burada Türk bir temsilcisi var, işi La Liga'nın Türkiye'de daha fazla yatmak ve seyrettirmek. Biz ise nelerle uğraşıyoruz. Dünya başka yere gidiyor, Türk futbolunda da başka bir bakışa ihtiyaç var. Futbolda nezaket ve huzur ortamı var" açıklamasını yaptı.

"TSYD KUPASI'NA SICAK BAKMIYORUM"

Eskiden düzenlenen TSYD Kupası ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fikret Orman, "Türkiye'deki futbolun en önemli şampiyonluk adayı 3 büyük kulübü oluyor. Bunları TSYD Turnuvası ile sezon başlamadan maç yaptırıyorsunuz. İlk maçta diyelim Beşiktaş yendi rakibini veya Beşiktaş yenildi rakibine. Kötü bir moralle başlıyor, kamuoyu algısı kötü oluşuyor. En büyük sıkıntı burada. Netice itibarıyla çok önemli bir kupa değil. Bir hazırlık maçı gibi ama bu 3 kulübün arasındaki maçlar isterse gazozuna olsun çok büyük önem teşkil ediyor. Ben çok sıcak bakmıyorum. Lige herkes eşit başlamalı" dedi.

"MARIO'YU BİZ GÖNDERMEDİK, KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ"

Mario Gomez'in gündemde olup olmadığı sorusuna Orman, "Mario'yu biz göndermek istemedik, kendisi gitmek istedi. Bizde iki sene kalabilirdi. Bizde kalmasını çok istedik. 'Ben gelmek istiyorum' gibi bir talebi olmadığı için öyle bir niyetimiz yok. Beşiktaş'a gelip bir sene oynadı, bir senede bin senelik sevgi yarattı Ferdinand gibi. Ama şu anda öyle bir durumda değiliz. Taraftarımız bazı zamanlar Aboubakar ile bazı zamanlar Mario ile ilgili yazıyor. Göreceğiz. Bizim önceliğimiz ofansif orta sahada" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I YÖNETEN BİZLERİZ, BİZ KENDİ İŞİMİZİ İYİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak Beşiktaş taraftarına seslenen Fikret Orman şöyle konuştu: "Buradan Beşiktaş taraftarına söyleyeyim, kombineler ilk çıktığı gün satıldı. Yarın bir Avrupa maçımız var. Tüm taraftarımızı yarın bekliyoruz. Forma satışları 65 bini geçti. Önemli rakamlar bunlar, bir ayda bu kadar forma sattık. Bizi destekliyorlar, onlara teşekkür ediyorum. Yarınki maçımızla ilk defa takımla buluşacaklar, tüm arzumuzla, takımımızın, hocamızın, kulübümüzün arkasında dursunlar. Umarım Beşiktaş'a yakışır güzel bir maç seyrederiz. Beşiktaş'ı yöneten bizleriz, biz kendi işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz. Herkes işini yapsın."

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- Fikret Orman'ın açıklamaları