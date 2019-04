Fikret Orman: Burak'ın erken gelmemesinin pişmanlığını yaşıyoruz

"Yeni gelen yönetim hocasını seçer"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Fikret Orman, "Burak için ilk günden beri söylüyorum. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu telaffuz eden bir çocuk. Taraftarlarla zaten yıldızı barışıktı. Siz bakmayın arada öyle şeyler olur. Çokta faydalı oldu. Şu anda tabii ki zamanında erken gelmemesinin pişmanlığını da yaşıyoruz. İnşallah o golleri attıkça biz daha fazla pişman oluruz" dedi.

Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kent Park Spor Tesisleri'nde bir turnuva düzenledi. Şenliğe, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Rıza Çalımbay katıldı. Turnuvada dereceye giren Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Küçükçekmece takımlarına Turan Hançerli, Fikret Orman ve Rıza Çalımbay takdim etti. Turnuvada töreninin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor maçında güzel bir golle 3 puanı almanın kendisini ve camiayı mutlu ettiğini ifade eden Fikret Orman, "Güzel bir şey bugün çocuklarla beraber olduk. Mutluyum. Özellikle de dünkü maçın skoru son dakikalarda o muhteşem golle gelmesi hem beni hem bütün camiamızı mutlu etti. Bayrama güzel girdik. Herkes şampiyon olmak istiyor. Şu anda en avantajlı takım Başakşehir sonrada Galatasaray geliyor. Onlar 1 ve 2. Biz 3'üncü sıradayız. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Beşiktaş güçlü bir camia. Bu hafta da taraftarımızla beraber Ankaragücü maçında olacağız. Artık bu dakikadan sonra her maça tek tek bakmamız lazım. Bizim için önemli olan şey Ankaragücü maçını kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek sonrasında zaten zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bütün iş camia bütünlüğüne maalesef ki bu sene de seçim senesi olduğu için statta negatif şeylerde oldu. Bu takımı da etkiledi. Beşiktaş'ın mutluluğu Beşiktaş takımının galibiyetleriyle alakalı. Hepimizin ona konsantre olması lazım. Beşiktaş'ın mutluluğu üzerine herkes hesaplarını yapsın. Bizde onun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ı erken transfer etmemelerini pişmanlığını yaşadıklarını belirten Orman, "Futbol böyle bir şey. Şimdi de eleştiriyorlar zamanında neden almadın diye. Bizim yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Bizim doğru bildiğimiz yapmamız lazım. Burak için ilk günden beri söylüyorum. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Her zaman bunu telaffuz eden bir çocuk. Babası Fikret Ağabey, düzgün bir aileden yetişmiş. Beşiktaş'ta da iyi işler yapıyor. Taraftarlarla zaten yıldızı barışıktı. Siz bakmayın, arada öyle şeyler olur. Çok faydalı oldu. Şu anda tabii ki zamanında, erken gelmemesinin pişmanlığını da yaşıyoruz. İnşallah o golleri attıkça biz daha fazla pişman oluruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon takımın başına gelecek teknik direktör için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta kongresi var. Daha evvel de açıklamıştık. Şu anda adaylar tam olarak netleşmedi. Bu netleştikten sonra, Beşiktaş yönetimini seçecek. Beşiktaş yönetimini seçtikten sonra yeni yönetim kendi hocasını seçer. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Kimse bizden 12 Mayıs öncesinde bir şey beklemesin. Önemli olan Beşiktaş'ta istikrar. Şenol Hoca ile de birçok şeyler konuşuldu. Görüyorsunuz başarılar geliyor. İstikrar önemli. 4 senelik bir birlikteliğimiz var. Hocamız ile hep güzel günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Futbol inişi-çıkışı olan bir şey. Çizginizde devam ettiğiniz sürece her zaman başarı gelir" şeklinde konuştu.

Son günlerde Medipol Başakşehir ve Galatasaray kulübü arasında yaşananlarla ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade eden Orman, "Ben her şeyden evvel Beşiktaş başkanıyım. İki kulüp arasındaki verilen demeçlere yorum yapmam doğru olmaz. Onların kendilerinin ve spor kamuoyunun yapacağı yorumlar. Futbolda özellikle son dönemlere geldiğimiz süreçlerde bunlar hep konuşulur. 5 hafta var. 5 haftada artık inşallah hakemlerin hata yapmadığı, taraf olarak hata yapmadığı maçlar izleriz. Biz Beşiktaş Kulübü olarak olabildiğince futbola pozitif destek veriyoruz. Ama bu demek değildir ki haklarımız yensin. Bu sene Beşiktaş ile ilgili de çok hatalar yapıldı. Yılmadan devam ediyoruz. Zaten yeni bir Merkez Hakem Kurulu'muz (MHK) var. Onlarda mücadele ediyorlar. Hem Sabri Hoca, hem Mustafa Hoca hepsi çok tecrübeli insanlar. Bir anda da bir şey yapamazlar ama zamana ihtiyaçları var. İnşallah güzel bir lig olarak devam edecek.

