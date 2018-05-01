Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Fikret Orman: "Bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL / Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Mayıs sayısında Siyah-beyazlı camiaya ve taraftara seslendi. Orman şu ifadeleri kullandı; "Mayıs ayında oynayacağımız maçlarla Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunu tamamlıyoruz....

Fikret Orman: "Bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL /

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Mayıs sayısında Siyah-beyazlı camiaya ve taraftara seslendi.
Orman şu ifadeleri kullandı;
"Mayıs ayında oynayacağımız maçlarla Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunu tamamlıyoruz. Tertemiz mazisi, fair-play anlayışı içerisindeki mücadelesi, asla taviz verilmeyen ilkeleri ve duruşuyla futbol takımımız, ligde sona doğru yaklaşıyor. Bu uzun maratonda temel dayanaklarımız; emeğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak ve Hakkı'mızla oynayıp, Şeref'iyle kazanmak oldu. Her ne olursa olsun, biz; geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 
Hentbol takımımız, her zaman yüzümüzü güldürmeye, bize büyük gururlar yaşatmaya devam ediyor. Hentbol şubemizin kuruluşunun kırkıncı yılında Süper Kupa'yı, Türkiye Kupası'nı kaldıran ve onuncu kez üst üste Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanan Beşiktaş Mogaz Takımımız'ı tebrik ediyorum. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda Beşiktaş armasının olduğu her kulvarda daha büyük başarılara hep birlikte şahit olacağız. 
Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş'ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314